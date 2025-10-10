HALLAN CADÁVER FLOTANDO EN UN JAGÜEY DE LA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA 

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes tras el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un jagüey situado en la colonia Antorcha Campesina, a la entrada del poblado Puerto Rico.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando vecinos del área notaron que el cuerpo de una persona flotaba en el agua y de inmediato alertaron a las autoridades. Al llegar, los equipos de rescate confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la identidad y características de la víctima permanecen desconocidas. Elementos de Protección Civil, Policía Municipal y de la Vicefiscalía Regional acordonaron el área mientras el personal forense realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas del fallecimiento.