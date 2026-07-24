“MORENA PERDERÁ CAMPECHE Y COLIMA”: GUILLERMO VÁZQUEZ HANDALL ANTICIPA DERROTAS EN LAS ELECCIONES DE 2027

El analista político Guillermo Vázquez Handall consideró que Campeche es uno de los estados donde Morena enfrentaría una derrota anticipada en la elección para gobernador de 2027, al ubicar a la entidad entre los escenarios más complicados para el partido en el poder.

Durante su participación en la sección Los otros datos de Radio Fórmula, señaló que, junto con Colima, Campeche se perfila como una de las entidades donde el resultado electoral podría ser adverso para Morena desde antes del arranque formal de las campañas.