TRAS PRESUNTA FILTRACIÓN DEL IMSS CAMPECHE, FUNERARIA LE LLAMA PARA OFRECER SERVICIOS… ¡PERO SU ESPOSO SEGUÍA VIVO!, DENUNCIAN

Molesta por el susto que, afirmó, le causaron a su tía cuando un trabajador de una funeraria le llamó para ofrecerle servicios, pues “alguien” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Campeche le informó que su esposo había fallecido, Tefa Jmbarrera cuestionó quién autoriza al personal de la institución a revelar información y números personales de familiares de pacientes, y recalcó que su tío aún vive.

A través de sus redes sociales, Tefa Jmbarrera expuso: “Quisiera saber quién carajo$ autoriza al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Campeche para pasar la información y números personales de familiares de los pacientes a las ut4s funerarias. ¡Cómo es posible que ellos sepan primero que falleció el paciente antes que el doctor le diga al familiar!”.

Casi le da un infarto a mi tía por culpa de este hijo de su…! Le marcó para decirle a mi tía que le ofrecía sus servicios funerarios, que el IMSS le pasó su número ya que había fallecido su familiar, agregó.

Por último, señala: “Y todavía se empieza a reír de ella cuando le estaba reclamando. ¡Ni siquiera es verdad! Mi tío no ha fallecido, está muy delicado pero no ha fallecido”.

A la publicación anexó fotos del aparente trabajador funerario y de llamadas de esa empresa.