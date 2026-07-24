ASEGURAN EN HOPELCHÉN UN TRÁILER CON MÁS DE 20 TONELADAS DE CARBÓN VEGETAL; FGR INVESTIGA ORIGEN DE LA CARGA

Sobre el libramiento de Dzibalchén, elementos de la Policía Municipal de Hopelchén aseguraron la madrugada de ayer jueves un tráiler tipo caja que transportaba más de 20 toneladas de carbón vegetal, procedente de la comunidad de Iturbide y con destino al centro del país.

La unidad, un tractocamión International con placas del Servicio Público Federal registradas en Tlaxcala, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad capital de Campeche, junto con el conductor, identificado por las iniciales J.P.P.M., de 32 años, originario de Tlaxcala, y un acompañante.

De manera extraoficial se señaló que el carbón podría provenir de un campo menonita ubicado en la región de Los Chenes, aunque esta versión no ha sido confirmada y la investigación continúa para determinar el origen del producto y verificar la documentación correspondiente.

El caso representa el primer aseguramiento de este tipo en casi 4 años. El antecedente más reciente ocurrió el 1 de octubre de 2021, cuando fue decomisado un tráiler con 1,080 costales, equivalentes a 26 toneladas de carbón vegetal. Además, en diciembre de 2021, otro tractocamión con alrededor de 15 toneladas de carbón volcó en la carretera Hopelchén-Xpujil, cerca de Dzibalchén.

Fuente: Tony Chenense.