REPORTAN CLAUSURA DE INMUEBLE DE SERVICIOS SEXUALES CLANDESTINOS Y HALLAZGO DE MUJERES SIN IDENTIFICACIÓN OFICIAL

Ciudad del Carmen.- Un operativo de la Dirección de Regularización Comercial y Reglamentaria derivó en la clausura de un inmueble que operaba sin permisos y de manera clandestina por la avenida Isla de Tris, en la colonia Pedro Sáinz de Baranda, donde presuntamente ofrecían servicios de naturaleza sexual y se permitía el ingreso de menores, además de mujeres sin documentación ni identificación oficial.



La localización de las mujeres abrió la posibilidad de que se encontraran bajo control o explotación, pues según la primera línea de investigación, podrían haber sido obligadas a prestar “servicios” sin condiciones mínimas de seguridad ni legalidad a clientes.



De esa manera, el propietario del predio, identificado como Eliyair V. P., estaría relacionado con una red que capta y mueve mujeres indocumentadas para fines ilícitos, y por los indicios, la Fiscalía General de Justicia del Estado fue notificada para iniciar una carpeta de investigación, que permita solicitar órdenes judiciales contra el responsable del establecimiento y de quienes pudieran estar involucrados en la posible operación de este sitio clandestino.



Vecinos reportaron que el “negocio” funcionaba de manera irregular desde hace tiempo, principalmente en horarios nocturnos y hasta altas horas de la mañana, y revelaron que la puerta del acceso permanecía cerrada y que era común escuchar discusiones, música fuerte y episodios de violencia, lo que generaba inquietud y preocupación.

La autoridad ministerial deberá determinar si en el lugar se cometían delitos relacionados con la explotación sexual, trata de personas o corrupción de menores. El lugar permanece asegurado como parte de las diligencias.