DISMINUIRÁ COBRO POR AMPLIACIÓN DE HORARIO EN COMERCIOS Y SERÁ POR DÍA, NO POR HORA: BIBY

El Ayuntamiento de Campeche resaltó que en apoyo a empresarios que laboran 24 horas, para no perjudicar la actividad comercial y empresarial del Municipio disminuirá la tarifa de cobro para el próximo año, y será por día, no por hora.

Expuso que en el 2025, el artículo 116 sobre pago de horas extraordinarias por licencias de funcionamiento, cada hora adicional implicaba el pago de 5 a 15 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por cada hora adicional, pero para el 2026 la paga será de 1 a 15 veces la UMA por día, según confirmó la alcaldesa Biby Rabelo, al reiterar su apoyo a los comerciantes que más lo necesitan y hasta a los negocios grandes.

El monto será definido por la Subdirección de Ingresos a través de reglamentos municipales y catálogos para cada giro comercial, se recalcó, se aclaró que dicha normativa existe desde el 2002, y se destacó que Carmen cobra de manera fija 15 UMA’s si pagas de manera anticipada, pero si es de manera eventual el cobro aumenta a 30.