EN YUCATÁN, NEGARON AL GOBERNADOR CONTRATAR DEUDA POR MIL 500 MILLONES DE PESOS

Mientras en Campeche aún no se define si autorizarán a la gobernadora la solicitud de préstamo de mil millones de pesos, en el vecino Estado de Yucatán, con 20 votos a favor y 15 en contra, pero en virtud de que se requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso local, los diputados rechazaron la propuesta de contratar de deuda por mil 500 millones de pesos presentada por el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

El mandatario argumentó que el dinero sería para construir el Centro Estatal de Atención para el Espectro Autista, los Polos del Bienestar y el Segundo Anillo del Periférico de Mérida, lo que requería el voto a favor de al menos 24 legisladores, de acuerdo con la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán.

En un comunicado, los diputados morenistas lamentaron que las legisladoras y legisladores de oposición hayan votado contra el empréstito responsable.

Mencionó que, a nombre de Morena, el diputado Alejandro Cuevas Mena respaldó el financiamiento, y recordó que el Congreso no determina en qué debe endeudarse el Ejecutivo, sino si autoriza o no dicho financiamiento.