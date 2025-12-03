¿Y TÚ GESTIÓN APÁ?

¿Qué gestiones efectivas han realizado por nuestro Estado? ¿Cuántos recursos adicionales han conseguido? ¿Qué obra pública pudieron obtener de sus gestiones? ¡No han hecho nada, son unos verdaderos parásitos!

–“Qué curioso que ninguno de diputados federales y senadores del partido oficial ha salido a decir “esta boca es mía” sobre el tema de la deuda de mil millones que pretende la Tía gobernanta. ¿Será que se sienten culpables de este desbarajuste político que se ha armado en nuestra querida, pero rezagada y próximamente súper endeudada entidad?” cuestionó con su proverbial socarronería el bolero don Memín.

–“La pregunta está incompleta, acusó de inmediato doña Chela. Para empezar los culpables de esta crisis no son solamente los legisladores federales del partido guinda, sino todos lo que portan la charola dorada del Congreso de la Unión. Nunca habíamos tenido a tantos representantes nuestros en ambas Cámaras y ninguno ha servido para un soberano cacahuate” aseveró.

–“La única culpable es la Tía, difirió el poeta Casimiro. Es ella la que debió encabezar las gestiones, reuniones y trámites en la Secretaría de Hacienda primero y después en las comisiones legislativas que analizan el Presupuesto Federal, para lograr algunas reasignaciones. Eso se llama hacer gestión, negociar, cabildear. Y debió estar acompañada de los diputados federales y senadores, al menos los de su bancada, pero no lo hizo. No tiene la menor idea de lo que es trabajar por el bien del pueblo, lo suyo es saludar con sombrero ajeno” subrayó.

–“Y no te olvides de la Emperatriz Claudia, moderó el viejo Julián. Si se supone que tiene un proyecto o plan para nuestro Estado en que pretende rescatar las actividades agropecuarias, debió considerar esos recursos adicionales que se requieren para carreteras y toda la infraestructura que se requiere. Pero no. Ahora resulta que el dichoso plan va ser financiado con deuda pública que vamos a pagar nosotros a un plazo de 20 años. ¡Qué tremenda sinvergüenzada!” reclamó.

–“Yo no voy a dejar de culpar de esta crisis a nuestros representantes populares federales, se entercó don Memín. O a ver, que nos digan: ¿qué gestiones efectivas han realizado por nuestro Estado? ¿Cuántos recursos adicionales han conseguido? ¿Qué obra pública pudieron obtener de sus gestiones? ¡No han hecho nada, son unos verdaderos parásitos que solo viven de aprobar lo que les mande Presidencia, aunque con ello se vulneren nuestros derechos!” exclamó.

–“Tienes toda la razón, le concedió su comadre Chela. Son unos parásitos, y vividores del presupuesto, que se olvidaron de sus compromisos con el pueblo, y que, con un traje guinda, se transformaron en lo que tanto criticaron del PRIAN: sirvientes de la presidenta y del régimen. Pero ya regresarán para pedirnos otra vez el voto para sus ambiciones personales y entonces sí les voy a gritar a todo pulmón: ¡toma tu Champotón farsante!”.