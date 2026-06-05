LADRÓN HUYE Y SE REFUGIA EN HOTEL; UN POLICÍA RESULTA LESIONADO DURANTE SU DETENCIÓN

San Francisco de Campeche.- Un sujeto que presuntamente fue descubierto cometiendo un robo intentó escapar de la persona afectada y terminó refugiándose en una habitación del Hotel San Fernando, donde fue ubicado y detenido por elementos policiacos.

Durante la detención, uno de los agentes resultó lesionado, ya que el sospechoso lo golpeó mientras era engrilletado. Finalmente, el hombre fue sometido y puesto a disposición de las autoridades.

Los hechos ocurrieron después de que el individuo ingresara al hotel tratando de ocultarse tras la persecución.