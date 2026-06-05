viernes, junio 5, 2026
Lo último:
Locales

LADRÓN HUYE Y SE REFUGIA EN HOTEL; UN POLICÍA RESULTA LESIONADO DURANTE SU DETENCIÓN

San Francisco de Campeche.- Un sujeto que presuntamente fue descubierto cometiendo un robo intentó escapar de la persona afectada y terminó refugiándose en una habitación del Hotel San Fernando, donde fue ubicado y detenido por elementos policiacos.

Durante la detención, uno de los agentes resultó lesionado, ya que el sospechoso lo golpeó mientras era engrilletado. Finalmente, el hombre fue sometido y puesto a disposición de las autoridades.

Los hechos ocurrieron después de que el individuo ingresara al hotel tratando de ocultarse tras la persecución.

También te puede gustar

IEEC GENERA DESCONFIANZA AL REPARTIR BOLETAS SIN RESPETAR PROTOCOLOS: BERZUNZA

Campeche registra la primera defunción por influenza; 27 han dado positivo

LOS CAMIONES PARA EL KO’OX VIENEN EN CAMINO Y SE ESPERA QUE EL SISTEMA COMPLETO FUNCIONE ANTES DEL IV INFORME DE LAYDA: PATRÓN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *