LIGIA RODRÍGUEZ NO ACUDE A RATIFICAR DECLARACIÓN POR ESCRITO SOBRE CASO AREMI GASCA

San Francisco de Campeche.- La comparecencia de la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, era esperada este día en el Centro de Atención para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado para ratificar la declaración que presentó por escrito sobre el caso Ameri Gasca; sin embargo, no acudió.

La diligencia está relacionada con el actuar de los policías involucrados en la detención de la fundadora de la Ley Sabina en Campeche el pasado 28 de septiembre de l 2025.