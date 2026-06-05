FIN DE SEMANA CON CALOR EXTREMO Y LLUVIAS AISLADAS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

La entrada de aire marítimo tropical del mar Caribe y Golfo de México favorecerá este viernes algunas lluvias dispersas y ambiente caluroso en la Península de Yucatán, con temperaturas máximas de entre 32 y 38 grados Celsius y sensaciones térmicas más elevadas.

En Yucatán se prevén lluvias ligeras aisladas menores a 5 milímetros en municipios del oriente, temperaturas máximas de 32 a 38 grados y vientos del este-sureste de 10 a 40 kilómetros por hora. Las mínimas para el sábado serán de 22 a 25 grados.

Para Campeche se pronostican tormentas fuertes dispersas de 25 a 50 milímetros en la región suroeste, temperaturas máximas de 32 a 37 grados, vientos de 10 a 40 kilómetros por hora y mínimas de 22 a 26 grados.

En Quintana Roo se espera ambiente caluroso con temperaturas de 31 a 37 grados y lluvias ligeras aisladas menores a 5 milímetros en la zona norte. Los vientos serán del este-sureste de 10 a 40 kilómetros por hora y las mínimas oscilarán entre 22 y 27 grados.

Aunque este viernes disminuirá la intensidad de las lluvias, el potencial de tormentas aumentará gradualmente por la llegada de nuevas ondas tropicales y la posible formación de un Giro Centroamericano, sistema de baja presión con condiciones favorables para el desarrollo de un ciclón tropical en la región, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas durante el fin de semana.