NUEVOS JUECES RECIBIRÁN CAPACITACIÓN EXPRESS DE CINCO DÍAS

Nuevos jueces electos participarán en un curso intensivo de capacitación que se desarrollará del 8 al 12 de septiembre, como parte del primer Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025, convocado por el Órgano de Administración Judicial.

La formación se llevará a cabo en la Escuela Nacional de Formación Judicial y en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

El programa es de carácter obligatorio para quienes recientemente obtuvieron el cargo de juez o jueza. Para aquellos que no puedan trasladarse a la sede principal, se habilitará la opción de seguimiento remoto a través de las extensiones de la ENFJ y en los demás circuitos judiciales del país.