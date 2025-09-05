viernes, septiembre 5, 2025
Lo último:
Locales

IMPLEMENTARÁN CHIP REPUVE PARA MOTOCICLISTAS; MIENTRAS, INTENSIFICAN REVISIÓN Y ASEGURAMIENTO DE UNIDADES

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- La titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, informó que en Campeche el 99.9% de los delitos que se cometen es a bordo de motocicletas, ante lo cual la corporación a su cargo intensificó la revisión de documentos y el aseguramiento de unidades irregulares, y adelantó que la medida clave será implementar el chip Repuve para esos vehículos, tecnología que también será aplicada a nivel nacional.

Señaló que actualmente “hay muchas motocicletas en el corralón”, aunque se da oportunidad a los propietarios de recuperarlas sin costo alguno.

La funcionaria recordó que en algún momento se valoró aplicar un modelo como el de Colombia, donde los cascos o chalecos llevan la placa del vehículo, pero tras consultas ciudadanas se descartó la medida por considerarla poco viable en el clima de la región y lo que puede ocasionar la pérdida de los protectores de cabeza.

También te puede gustar

Bécal está cerca de ser elevada a Ciudad

telemarwebmaster_gs2m70wg

Más de 8,500 burócratas estatales gozarán de megapuente por Semana Santa

telemarwebmaster_gs2m70wg

ORDEN JUDICIAL CONTRA ORGANIZACIÓN EDITORIAL DEL SURESTE BUSCA CALLAR CRÍTICAS ANTES DEL INFORME DE LAYDA SANSORES

user editor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *