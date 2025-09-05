IMPLEMENTARÁN CHIP REPUVE PARA MOTOCICLISTAS; MIENTRAS, INTENSIFICAN REVISIÓN Y ASEGURAMIENTO DE UNIDADES

San Francisco de Campeche.- La titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, informó que en Campeche el 99.9% de los delitos que se cometen es a bordo de motocicletas, ante lo cual la corporación a su cargo intensificó la revisión de documentos y el aseguramiento de unidades irregulares, y adelantó que la medida clave será implementar el chip Repuve para esos vehículos, tecnología que también será aplicada a nivel nacional.

Señaló que actualmente “hay muchas motocicletas en el corralón”, aunque se da oportunidad a los propietarios de recuperarlas sin costo alguno.

La funcionaria recordó que en algún momento se valoró aplicar un modelo como el de Colombia, donde los cascos o chalecos llevan la placa del vehículo, pero tras consultas ciudadanas se descartó la medida por considerarla poco viable en el clima de la región y lo que puede ocasionar la pérdida de los protectores de cabeza.