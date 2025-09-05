PADRES TOMAN PRIMARIA EN POMUCH POR FALTA DE DOCENTES

Pomuch, Hecelchakán.- A una semana de iniciado el ciclo escolar 2024-2025, padres de familia cerraron la primaria Emiliano Zapata de la Villa de Pomuch en protesta por la falta de maestros, convirtiéndose en la segunda escuela de la entidad en suspender clases por esta causa.

La mañana de este viernes, los inconformes colocaron cadenas y candados en la reja principal del plantel como medida de presión. Señalaron que urgen la asignación de dos docentes frente a grupo y un maestro de apoyo del programa USAER, indispensables para garantizar el aprendizaje de los alumnos.

Tras la manifestación, el director del plantel, José Manuel Cima Euán, y la supervisora escolar de la zona 045, Ana Josefa Rosado Kantín, informaron que recibieron indicaciones de que a partir del próximo lunes llegarán los maestros necesarios.

Sin embargo, los padres advirtieron que mantendrán la escuela cerrada hasta que la promesa se cumpla y la Secretaría de Educación garantice formalmente la permanencia de los docentes. “Nuestros hijos no pueden seguir perdiendo clases”, afirmaron.