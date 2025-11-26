CONFIRMA LA FISCALÍA ESTATAL QUE EL MENOR DE EDAD BALEADO ESTÁ DELICADO DE SALUD; NO HAY DETENIDOS

A través de un boletín, la Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que el menor, de edad, baleado la noche de ayer martes en un domicilio ubicado en la colonia Pablo García, está delicado de salud en el hospital.

En tanto, la otra víctima, de edad, se está recuperando.

Aún no hay personas detenidas pese a que hay ubicados dos puntos relacionados con la denuncia, y la Fiscalía los mantiene bajo vigilancia.