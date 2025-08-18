lunes, agosto 18, 2025
Lo último:
Nacionales

FRENTES POLÍTICOS | DESOBEDIENCIA FRANCISCANA

user editor

Por: Excelsior

Layda Sansores presume vacaciones en Países Bajos, justo cuando Campeche exige atención en seguridad, salud y economía. La gobernadora que ignora las sugerencias presidenciales se defendió y aseguró que pidió 6 días al Congreso para visitar a su hija y nietas en Ámsterdam, incluso compartió un video bailando cumbia. El problema no es la familia, sino la desconexión. Morena se desgasta entre viajes de lujo y discursos de austeridad. ¿Quién gobierna mientras tanto? ¿Sólo Claudia Sheinbaum?

También te puede gustar

SHEINBAUM ANUNCIA A ALEJANDRO SVARCH PÉREZ COMO EL NUEVO DIRECTOR DE IMSS-BIENESTAR

Publicad0rTelemar

Congruencia, credibilidad y confianza, cualidades que debe tener nuevo líder del PRI: AMC

telemarwebmaster_gs2m70wg

TREN DE ONDAS TROPICALES PROLONGARÁ EL POTENCIAL DE TORMENTAS EN TODA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *