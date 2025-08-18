FRENTES POLÍTICOS | DESOBEDIENCIA FRANCISCANA

Por: Excelsior

Layda Sansores presume vacaciones en Países Bajos, justo cuando Campeche exige atención en seguridad, salud y economía. La gobernadora que ignora las sugerencias presidenciales se defendió y aseguró que pidió 6 días al Congreso para visitar a su hija y nietas en Ámsterdam, incluso compartió un video bailando cumbia. El problema no es la familia, sino la desconexión. Morena se desgasta entre viajes de lujo y discursos de austeridad. ¿Quién gobierna mientras tanto? ¿Sólo Claudia Sheinbaum?