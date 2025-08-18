LAYDA SANSORES VS LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN; USA TRIBUNALES PARA CALLAR A PERIODISTAS: DANIEL JACOBO

El periodista Daniel Jacobo advirtió en un video que Campeche atraviesa una de las situaciones más preocupantes del país después de la v¡ol¢nc¡a: la censura contra la prensa. Señaló que la gobernadora Layda Sansores ha emprendido acciones legales y políticas contra reporteros locales, limitando su labor crítica y debilitando la libertad de expresión en el estado.

Jacobo explicó que el periodista Jorge González Valdés, exdirector de Tribuna de Campeche, fue acusado por Sansores de calumniador y de incitar al odio, lo que derivó en la imposición de un “censor judicial” para revisar todo su trabajo y evitar críticas a la mandataria. Además, los comunicadores Carlos Martínez, Abraham Martínez y Hubert Carrera fueron obligados a disculparse públicamente con la gobernadora, acusados de haber emitido expresiones ofensivas y de incurrir en violencia política de género. El comunicador subrayó que Sansores no solo ha presionado económicamente a los medios, sino que ahora los enfrenta en tribunales, en un país donde ejercer el periodismo ya representa un alto riesgo.