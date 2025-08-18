lunes, agosto 18, 2025
LAYDA, ERES HIJA DE LA CORRUPCIÓN, HUMILLAS E INSULTAS A TU PROPIO PUEBLO, Y NO ME VOY A DISCULPAR: PEDRO FERRIZ HIJAR

Al revelar que ha recibido 34 hojas por inconformidad de la gobernadora Layda Sansores para exigirle disculpas, por medio de sus redes sociales, el periodista Pedro Ferriz Hijar recalcó que no se disculpará “por decirle lo que es usted en realidad, una hija de la corrupción y una mujer que humilla e insulta a su propio pueblo y colaboradores”.

Ferriz Hijar escribió: “Otra vez Layda Sansores. 34 hojas para exigirme que me disculpe por decirle lo que es usted en realidad. Una hija de la corrupción, una mujer que humilla e insulta a su propio pueblo y colaboradores. Una señora que le dice a las mujeres indígenas que es el peor castigo haber nacido así. No señora, no me voy a disculpar”.

