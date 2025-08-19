EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 19 DE AGOSTO DE 2025

SANSORES ES CLASISTA Y RACISTA.

En la pasada visita de la presidente Claudia Sheinbaum a Calakmul para inaugurar un pequeño centro de apoyo para mujeres, Layda Sansores se aventó esta frase que quedará grabada para la posteridad: “Ser mujer, indígena y pobre, es lo peor que te puede pasar”. ¿Habrá sido estrategia para que se deje de cuestionar su lujoso viaje a Ámsterdam? ¿O fue otro de sus innecesarios disparates misóginos?

No podemos imaginar lo que habrán pensado las mujeres indígenas acarreadas a esa inauguración al escuchar el absurdo comentario, ya que además de vivir en la miseria tienen que guardar silencio a cambio de una despensa. ¿Será que ser mujer, indígena y multimillonaria, como es el caso de Layda Sansores, no sea tan malo? Sin duda que la gobernanta les debe una explicación.

Por lo pronto la Red de Abogadas Indígenas exige que se disculpe públicamente y la invita a tomar en un curso sobre racismo, derechos humanos y perspectiva de género. Calificaron el comentario de Layda Sansores como clasista y racista, y acusaron que para ella “ser indígena es sinónimo de atraso y pobreza”. Así, ¿con qué cara sale a acusar a otros de misoginia?

LA TUNDEN EN REDES POR MISÓGINA.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales reaccionaron contra el indignante comentario de Layda Sansores. Aquí plasmamos algunas opiniones. El periodista Enrique Cruz Carranza exigió que “le pongan un CENSOR para que le revisen lo que va a declarar. Eso es denigrar a las mujeres indígenas, violencia de género, discriminación y colosal ignorancia de Derechos Humanos”.

El cibernauta Isaías Reyes Brito opina que “la deben sancionar pidiendo disculpas públicas durante 30 días… grave mensaje, misógina y de repudio a su género”. Areli Meraz Rivera opina que “tanto peróxido en la cabeza ya le comió el seso a la gremlin campechana… así como ella censuró un periódico, que le cierren su programa”. A Lupita Rodríguez la ofendió el comentario y expresó “perra gobernadora prefiero ser indígena pobre y honrada y no rata como ella”. Gustavo Velasco cree que “ser corrupta y nada agradable es peor”.

Luisa Navarro critica que “ella debe ser vikinga con ese color de pelo”. Tayte Flores apunta de Sansores: “ella indígena si es, pobre no porque roba del erario público”. Ana Liszzet Castillo Chin lamentó que cuando a Sansores “la ofenden y demanda en automático. Pero ella si puede ofender a quien se le pegue la gana.” Manuel Vazquez pidió “que le hagan el antidoping para ver de cual fuma… muy fina se cree por su cargo… nadie puede denigrar a otra persona.” Veremos esta noche si la señora se disculpa o por soberbia trata de justificarse.