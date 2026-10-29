INDIGNA INSULTO DE LAYDA A ESTUDIANTES; “EL RESPETO NO SE IMPONE A GRITOS Y LA ATENCIÓN NO SE GANA A PUROS REGAÑOS

Por: Fuerza Informativa Azteca.

La gobernadora Layda Sansores sigue recibiendo críticas a nivel nacional por haber llamado “cobardes” a estudiantes del Instituto Tecnológico de Campeche, pues ahora la sección Huay Nius de Fuerza Informativa Azteca (FIA) hizo mención de ese episodio y le recalcó que el respeto no se impone a gritos y la atención no se gana a puros regaños.

Huay Nius señaló: “Doña jaguara se despertó de malas y en el Instituto Tecnológico de Campeche regañó a quienes no aplaudieron sus jaguaradas. Esto hizo que se le acabara la tolerancia más rápido que la lana que usa en viajes y lujos, y con el sello de la 4T usó el micrófono para llamarlos ‘cobardes’, poniéndose al tú por tú con los alumnos”.

Del puro coraje, añadió, no pudo evitar hablar de Alito, pero la gobernadora ya confunde el respeto con la obligación de aplaudir hasta cuando no hay ganas, afirmó, y sentenció: “Doña Layda, el respeto no se impone a gritos y la atención no se gana a puros regaños. Exigen respeto pero responden con insultos”.