CONVIERTEN INFORME DEL DIF ESTATAL EN UN ESPECTÁCULO: LAURA SANSORES APARECE ENTRE TELONES Y HASTA LA CARGAN EN BRAZOS

El quinto informe de actividades de la presidenta del DIF Estatal, Laura Sansores San Román, generó críticas en redes sociales por la forma en que se presentó el evento, que algunos usuarios calificaron como un espectáculo más que como un ejercicio de rendición de cuentas.

De acuerdo con publicaciones que circulan en plataformas digitales, la hermana de la gobernadora Layda Sansores San Román apareció detrás de un telón para recibir aplausos y, en otro momento, fue cargada en brazos por sus colaboradores, en una escena comparada con una pasarela de quinceañera.

Las imágenes descritas en redes han provocado cuestionamientos sobre el protagonismo y la teatralidad que rodearon la presentación del informe, cuyo propósito debería centrarse en los resultados de los programas de asistencia social y la atención a las familias campechanas.