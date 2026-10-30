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CAMINO REAL ESTÁ DE LUTO; FALLECE FIDELIO CEN CEH, LEGENDARIO ALFARERO DE TEPAKÁN, A LOS 105 AÑOS

Tepakán, Campeche.— A los 105 años de edad falleció Fidelio Cen Ceh, reconocido maestro alfarero de Tepakán, cuya trayectoria estuvo dedicada a preservar la tradición del barro en la región del Camino Real.

Su f∂ll£cımı£ntø ocurrió en vísperas de las celebraciones del Día de Mu£rtøs, una temporada en la que sus creaciones cobran especial significado, pues numerosos hogares conservan piezas elaboradas por sus manos, como pitos, incensarios, portavelas y otros adornos tradicionales.

Durante décadas, Fidelio Cen Ceh dedicó su vida a transformar el barro en objetos que forman parte de la cultura y las costumbres de Tepakán, comunidad reconocida por su tradición alfarera.

La noticia causó pesar entre habitantes del Camino Real, quienes expresaron sus condolencias a familiares y amigos del artesano, recordado por su talento y su aportación a la preservación de este oficio ancestral.

Con su partida, Tepakán pierde a uno de sus representantes más longevos de la alfarería tradicional, mientras que sus piezas permanecen en los hogares como parte de la memoria cultural de la región.

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