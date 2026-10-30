“NO ESTOY ACOSTUMBRADO A HABLAR CON PESOS PAJA”
–Armentía exhibe a Farías: “Criticó a Morena y ahora terminó con ellos”
El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, respondió con duras críticas a Francisco Farías Bailón, luego de que este lo acusara de llegar al partido naranja para provocar divisiones.
Señaló que, aunque Farías hizo pública su incorporación al Partido Verde, en los hechos terminó acercándose a Morena, partido contra el que, recordó, mantuvo durante mucho tiempo fuertes críticas y cuestionamientos.
Aclaró que no cuestiona que un político cambie de partido, lo que sí criticó fue que Farías haya construido durante años un discurso contra Morena y posteriormente se acerque a ese mismo proyecto.
El legislador cuestionó la forma en que, Farías Bailón pretende hacer política, al recurrir a confrontaciones, contradicciones y acercamientos con diputados de Movimiento Ciudadano para intentar sumar respaldos, mediante mensajes de Instagram para plantearles propuestas, mientras públicamente mantiene una postura de confrontación.