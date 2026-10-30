LAVALLE MIENTE SOBRE DESPIDO DE 400 TRABAJADORES EN KARIM’S… ¡Y ANTONIO JIMÉNEZ DICE QUE NO ES NADIE PARA JUZGARLO!

Aunque asegura estar del lado de la ciudadanía para atender sus problemas y necesidades, el pastor del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, justificó que no es nadie para juzgar al secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, quien miente al afirmar que en la entidad todo está bien y hay empleo, cuando Karim’s inició el despido de cerca de 400 trabajadores, y que no le compete al Legislativo llamar a cuentas al funcionario.

Al preguntarle si a Lavalle Maury se le pudiera llamar a cuentas para que informe qué pasa con la situación laboral, pues asegura que todo está bien mientras en la maquiladora de la Fidel Velázquez hay despidos de trabajadores, el diputado respondió:

-“Bueno, no le compete al Congreso de primera instancia, realizar ningún tipo de petición de ese tipo, pero yo creo que se han generado políticas y acciones desde el Gobierno para ayudar a la economía de nuestro Estado… Ante estos acontecimientos que suceden en ciertas empresas particulares, lo único que pedimos es que sean atendidos, se protejan los derechos de los trabajadores y se busque cómo seguir fortaleciendo las acciones a beneficio del desarrollo estatal”, respondió.

-¿Cómo toma la actitud el secretario que está ocultando el despido de trabajadores al afirmar lo contrario?, se le interrogó.

-Pues bueno, yo no soy nadie para juzgar al secretario, pero sí desde aquí hacer el comentario que es importante que el Estado y las instituciones salvaguarden derechos laborales, y también que se sigan robusteciendo las acciones en mejora de las condiciones laborales, pero también en la búsqueda de que la economía permita al campechano poder acceder a ese derecho tan fundamental, contestó.

Sobre la petición de organismos como la Coparmex para ser tomados en cuenta en el tema del paquete económico, Jiménez Gutiérrez reveló que ha platicado con la Secretaría de Finanzas sobre la petición, que llegó al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo, y seguramente en las semanas de discusión que se vienen sobre el paquete fiscal 2027, “estaremos nosotros atendiendo y analizando cada una de estas propuestas”.