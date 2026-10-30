viernes, octubre 30, 2026
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¡CONFIRMADO!: ATASTECOS BLOQUEARÁN MAÑANA LA CARRETERA DEL GOLFO 180 ANTE LOS ENGAÑOS DE LAYDA POR LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

En redes sociales circula la confirmación de lo que habitantes de la Península de Atasta habían anunciado como una posibilidad: el nuevo bloqueo de la carretera federal 180 para este sábado, a partir de las 4 de la tarde, hartos del incumplimiento de Layda Sansores en la construcción de la Subestación eléctrica.

El aviso precisa que la movilización será en el tramo Nuevo Progreso-San Antonio Cárdenas, y exhorta a la población a utilizar vías alternas.

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