APRUEBAN FORTALECER Y AMPLIAR PROGRAMAS DE RECICLAJE

Para fortalecer las acciones relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los residuos, el Congreso del Estado aprobó con 30 votos a favor y ninguno en contra, la propuesta de la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez, del grupo parlamentario de Morena, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) a que fortalezca y amplíe los programas de reciclaje que ya existen en Campeche.

La propuesta busca ampliar estas estrategias dentro de las facultades de la dependencia estatal, así como impulsar acciones como el Reciclatrón y el trueque de residuos, con un enfoque de economía circular y separación de residuos sólidos urbanos.