viernes, octubre 30, 2026
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ALISTAN TRABAJOS EN EL PARQUE PRINCIPAL PARA EL CONCURSO DE ALTARES

-La premiación también será hoy pero en la Plaza de la República, a las 8 de la noche

Iniciaron las labores de instalación de escenografías que participarán hoy viernes en la décima edición del Concurso de Altares “Janal (sic) Pixán”, en el parque principal.

En su mayoría, los altares son elaborados por estudiantes, quienes desde temprano llegaron a la sede del evento para instalar ofrendas y demás componentes de sus trabajos.

De acuerdo con el programa de actividades, a las 5:30 iniciarán diversas actividades y a las 6:10 será la inauguración del concurso en el parque principal, mientras a las 8:00 de la noche se realizará la ceremonia de premiación en la Plaza de la República.

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