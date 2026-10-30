FESTIVAL DE POMUCH PARA EL MUNDO ATRAE MÁS VISITANTES CADA DAÑO, CELEBRA LA SECRETARÍA ESTATAL DE TURISMO; NO ACLARA QUÉ APORTA

El Festival de Pomuch para el Mundo, que se realizará mañana 31 de octubre en esa Junta Municipal del Municipio de Hecelchakán, supera cada año la afluencia de visitantes, celebró el director general de la Secretaría estatal de Turismo, Luis Homer de Jesús Pérez Vázquez.

Sin mencionar en qué contribuyó o colaboró la dependencia, el funcionario destacó el valor cultural y turístico de esa celebración tradicional, cuya principal característica es la limpieza de huesos de difuntos, una práctica ancestral que distingue a la comunidad y forma parte de la identidad cultural de Campeche.

Pérez Vázquez explicó que el festival reúne diversas actividades, entre ellas el Paseo de las Ánimas, la instalación de altares junto a la iglesia y el juego de pelota, expresiones que contribuyen a atraer cada año a un mayor número de visitantes nacionales e internacionales.

El funcionario reconoció que el crecimiento de la afluencia también representa retos para la comunidad, especialmente en materia de infraestructura y servicios, como estacionamientos, sanitarios y espacios de hospedaje y alimentación.

Indicó que, durante las fechas de mayor concurrencia, la localidad puede verse rebasada por la cantidad de personas que acuden a presenciar las actividades, por lo que consideró necesario mantener el trabajo coordinado con los organizadores y las autoridades municipales, para mejorar la atención a los visitantes.