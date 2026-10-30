FISCALÍA, EJÉRCITO Y GUARDIA NACIONAL CATEAN PRESUNTO PUNTO DE VENTA DE DROGAS

Un fuerte despliegue de seguridad se registró la mañana de este viernes en la colonia Revolución, luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizaran un cateo en un inmueble señalado como presunto punto de venta de drogas.

El operativo inició alrededor de las 09:50 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 45, entre las calles 30 y 30-A, donde las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una intervención para efectuar las diligencias correspondientes. La movilización de las corporaciones federales y estatales llamó la atención en este sector de Escárcega, mientras los agentes realizaban las labores de inspección dentro de la propiedad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si durante el cateo hubo personas detenidas o si se logró el aseguramiento de sustancias ilícitas. Se espera que la Fiscalía General del Estado dé a conocer los resultados oficiales del operativo y determine las acciones legales correspondientes.