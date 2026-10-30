NO HAY CLAN TADDEI, AFIRMA DURAZO… ¡PERO REPARTIÓ CARGOS A ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES!

-¿Explicación no pedida…?: Juan Ortiz

Ante el escándalo surgido en el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, salió a defender a la familia de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, al asegurar que el llamado “clan Taddei” es un mito, no existe, y justificó los nombramientos de esa familia al revelar que él mismo los impulsó.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que Andrés Manuel López Obrador quería nombrar a su cuñado Florentino Valencia, como delegado federal del Bienestar en Sonora, pero se opuso porque consideró que sería visto como nepotismo, y en su lugar recomendó a Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe Taddei.

Arturo Durazo también reconoció que invitó personalmente a Ivana Celeste Taddei Arriola, hija de Jorge, a buscar una candidatura de Morena, y luego fue diputada local en Sonora.

Pero no fue todo, porque el gobernador narró que él mismo recomendó a otro hijo de Jorge Taddei, Pablo Daniel, para dirigir Litio Mx, la empresa estatal creada por AMLO, quien, contó, le pidió llamarlo personalmente para ofrecerle el cargo.

Y hay otro Taddei: Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, quien es secretario particular del propio Alfonso Durazo desde agosto de 2025, y el mandatario estatal sostiene que los cargos fueron merecidos y que los integrantes de la familia cuentan con trayectorias propias.

El analista político Juan Ortiz afirmó que la declaración del gobernador “confirma que intervino personalmente para impulsar los nombramientos y las carreras políticas de varios Taddei. ¿Entonces cómo no creer que Guadalupe Taddei llegó con ayuda guinda a la lista de finalistas para ser Presidenta del INE?”.