PERSONA SUFRE CONVULSIONES DENTRO DE UNA CASA DE EMPEÑO; PARAMÉDICOS DEL SAMU ACUDEN AL AUXILIO

Momentos de preocupación se vivieron al interior de una casa de empeño ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, luego de que una persona comenzara a sentirse mal y sufriera convulsiones, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Al percatarse de la situación, empleados del establecimiento solicitaron ayuda a través del número de emergencias, por lo que al lugar acudieron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), a bordo de la unidad 209. Los socorristas brindaron los primeros auxilios a la persona afectada y, tras una valoración médica, lograron estabilizarla. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un hospital, por lo que la emergencia quedó controlada en el lugar.