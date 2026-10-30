PESE A ALZA EN INSUMOS PRECIOS DEL PAN DE MUERTO SERÁN LOS MISMOS DEL AÑO PASADO; VAN DE 80 A 100 PESOS, SEGÚN TAMAÑO Y VARIEDAD

-Ventas andan en 75%, pero panaderos esperan llegar al 90 durante celebración a difuntos

A pesar del incremento en los costos de las materias primas, panaderías de Ciudad del Carmen mantendrán los precios del pan de muerto del año pasado, con la expectativa de que las celebraciones del 1 y 2 de noviembre permitan mejorar las ventas.

Juan Carlos García López, administrador de las panaderías ubicadas en la glorieta del mercado y sobre la calle Belisario Domínguez, informó que desde principios de este mes de octubre comenzaron a adquirir los insumos necesarios en la Ciudad de México y Villahermosa, a buenos precios, para no trasladar los incrementos a los consumidores.

Explicó que actualmente las ventas se encuentran alrededor del 75 por ciento y esperan alcanzar entre el 80 y 90 por ciento durante las festividades en honor a los difuntos, cuando tradicionalmente aumenta la demanda de este producto.

Detalló que el pan de muerto grande sin relleno tendrá un costo de 80 pesos, mientras las variedades especiales como rellenas de membrillo o queso en 100 pesos, los mismos precios del año anterior.

Además, ofrecerán presentaciones individuales y panes decorados, para atender los diferentes gustos y presupuestos de las familias carmelitas.

García López señaló que la producción ya se encuentra preparada para atender la demanda de los próximos días y confió en que esta celebración tradicional contribuya a mejorar los ingresos de las panaderías, después de una temporada de ventas moderadas.