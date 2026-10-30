“GENERÓ INCONFORMIDAD”: DIANA PIÑA; EL GOBIERNO DE LAYDA EXCLUYÓ A ARQUITECTOS CAMPECHANOS DE LA OBRA EN EL FORO “AH KIM PECH”

Diana Piña Amezcua, presidenta del Colegio de Arquitectos, reveló que hubo inconformidad en los afiliados por no haber sido tomados en cuenta por el Gobierno del Estado para la obra que se realiza en el Foro “Ah Kim Pech” (Centro Cultural de Artes Escénicas).

Explicó que además de que no fueron avisados con tiempo sobre la licitación existía preocupación y dudas por parte de los arquitectos sobre los estudios que necesitaba la obra como estudios viales, urbanísticos, mecánica del suelo y demás, pues hasta ahora no se sabe si se ha tomado esto en consideración antes de plantear un proyecto de esta magnitud.

Piña Amezcua dijo incluso que por parte del gremio mandaron un oficio a la Secretaría de Obras Públicas, donde manifestamos la inconformidad, y en respuesta les prometieron que la próxima vez serán tomados en cuenta.

“Llegamos muy tarde al momento en que nos enteramos que este proyecto ya estaba por iniciar, de hecho, estuvimos a días del fallo cuando se da la noticia. Lamentamos la pena y en su momento tuvimos oportunidad de reunirnos con el secretario de Obras Públicas (el austriaco Bernhard Rehn), pues también se le manifestó”, lamentó.

Al representante de arquitectos dijo que no tiene conocimiento de que algún agremiado participe en cuestión de trámite, servicios, ni como proveedor y demás.

Ante ello dijo que la petición al Gobierno del Estado es que como gremio de profesionistas sean tomados en cuenta desde el planteamiento del proyecto, pues en Campeche hay muchos constructores, arquitectos, ingenieros y demás que pueden orientar en diseño, proyección, y que viven de la obra pública, y estaban muy esperanzados esperando informes de la obra para saber cómo se podía participar, licitar, montos y demás.