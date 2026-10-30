VOLQUETE IMPACTA CAMIONETA FAMILIAR EN FIDEL VELÁZQUEZ: POLICÍAS NO LLEGARON PESE A REPORTES AL 911 

Cuantiosos d∂ñøs materiales dejó un accidente de tránsito registrado en el cruce de la avenida Solidaridad Nacional con la calle Oaxaca, en la unidad habitacional Fidel Velázquez, luego de que uno de los conductores presuntamente intentara ganarle el paso al otro vehículo.

El impacto dejó a un volquete y una camioneta varadas en la intersección, aunque afortunadamente no se reportaron personas l3sıøn∂das.

Lo que llamó la atención fue la ausencia de elementos de la Policía Estatal, pese a las diversas llamadas realizadas al número de emergencias 911 para solicitar su intervención.

Además, el accidente ocurrió frente a una cámara de videovigilancia del C5, cuyo equipo presentaba aparentes d∂ñøs o falta de componentes, situación que generó cuestionamientos sobre las condiciones de vigilancia en la zona.