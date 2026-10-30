POLICÍAS ESTATALES, LOS MÁS DENUNCIADOS POR ABUSO DE AUTORIDAD EN CAMPECHE

En lo que va de este año, los elementos de la Policía Estatal concentran el mayor número de querellas presentadas ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), principalmente por presuntos casos de abuso de autoridad.

De acuerdo con información de la FECCECAM, en este 2026 el Ministerio Público ha recibido 137 denuncias o querellas, de las cuales el 47 por ciento corresponde al delito de abuso de autoridad, es decir, alrededor de 64 casos.

Las quejas se dirigen principalmente contra servidores públicos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), convirtiendo a los elementos de la Policía Estatal, bajo el mando de la guanajuatense Marcela Muñoz, en el sector con mayor número de señalamientos ante la Fiscalía Anticorrupción.

El abuso de autoridad está contemplado dentro de los delitos relacionados con hechos de corrupción.

Después de este ilícito, las denuncias por otros delitos representan el 25 por ciento, mientras que las querellas por lesiones concentran el 19 porcentual.

En menor proporción aparecen las investigaciones relacionadas con peculado, que representan el 6%, y el uso ilícito de atribuciones y facultades por presuntos desvíos de recursos, con el 3 por ciento.

Las cifras muestran que el abuso de autoridad concentra casi la mitad de las querellas recibidas por la FECCECAM, en lo que va de 2026.