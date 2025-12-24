FALTA DE FRENTES FRÍOS AFECTA VENTA DE PAN, REPORTAN, Y PIDEN A LA CIUDADANÍA CONSUMIR PRODUCTOS COMO PAN GRANDE Y FRANCÉS DE HUEVO

San Francisco de Campeche .- Ante una temporada navideña con ventas bajas debido a la ausencia de frentes fríos intensos, el sector panificador de Campeche hizo un llamado a la ciudadanía a apoyar a las panaderías locales consumiendo productos tradicionales, y anunciaron una iniciativa solidaria para el Día de Reyes.

Antonio Medina Balam, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) y presidente de la Unión de Panaderos Campechanos, lamentó las altas temperaturas derivadas de la falta de frentes fríos han influido negativamente en las ventas de pan, pues los consumidores suelen preferir este producto en climas más frescos.

Asimismo, informó que el gremio donará una rosca de Reyes en alguna comunidad del Estado, para llevar alegría a niñas y niños en esta celebración, como parte del compromiso social con la población campechana.

Medina Balam, quien asumió el cargo recientemente, invitó a los campechanos a consumir productos tradicionales como el pan grande y el francés de huevo, durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, pues son ventas esenciales para apoyar la economía del sector.

En cuanto a futuros eventos, Medina Balam aclaró que no se tiene planeada otra feria en el corto plazo, por lo cual la próxima actividad será en mayo de 2026 con la tradicional Feria de la Hojaldra en algún parque emblemático de la ciudad.

En ediciones anteriores se ha realizado en lugares como San Francisco, San Román y San Martín, y actualmente se analiza nueva sede.