LOS 10 HECHOS CRIMINALES QUE PINTARON DE ROJO 2025

Fuente: EMEEQUIS

Masacres, asesinatos de funcionarios, tortura ritual, coches bomba y centros de exterminio marcaron 2025 como uno de los años más violentos en México. La fragmentación de cárteles, las alianzas criminales y la expansión territorial del crimen organizado provocaron atrocidades de alto impacto en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y la Ciudad de México, en un contexto de crisis de desaparecidos, fosas clandestinas y violencia extrema que desafió al primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum y a la nueva estrategia de seguridad federal

En 2025, México enfrentó una violencia persistente ligada al crimen organizado, con casos de masacres, asesinatos y agresiones con extrema saña en la agenda diaria de seguridad nacional. A las disputas entre los principales cárteles de la droga, se sumaron confrontaciones en las que grupos regionales replicaron el terror como método de impacto.

Políticos fueron asesinados, también elementos de seguridad y presuntos miembros de organizaciones delictivas, en un país que enfrenta violencia por el sicariato, la guerra entre cárteles, así como una crisis de desaparecidos, con más de 120 mil víctimas.

La fractura del Cártel de Sinaloa, con las facciones de Los Chapitos y La Mayiza enfrentadas, repercutió en la violencia no sólo en Sinaloa, sino en la región montañosa en el noroeste de México, en la Sierra Madre Occidental, donde se extiende esta disputa, hasta Durango y Chihuahua.

Asimismo, la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) mantuvo a Guanajuato como una de las entidades más vulnerables del país, pero, con una alianza pactada desde la cárcel por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, con los cárteles del Golfo (CDG) y una facción de Sinaloa, la pugna se extendió no sólo en el denominado Triángulo de las Bermudas, sino en entidades aledañas.

A la par, los grupos locales, en ocasionados aliados con los grandes cárteles, avanzaron en su control territorial en los estados, también librando sus propias batallas, que derivaron en violencia de alto impacto, de la que no estuvo exenta la capital del país.

En este contexto, EMEEQUIS presenta diez hechos criminales que pintaron de rojo 2025: el año del asesinato de Carlos Manzo, la tortura de una secta satánica a agentes de Investigación, la explosión de un coche bomba en Michoacán, el hallazgo del Rancho Izaguirre, entre otros sucesos de alto impacto; fue, también, el primer año completo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su secretario de Seguridad Omar García Harfuch, y el de la sustitución de Alejandro Gertz Manero por Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República (FGR).

RANCHO DE EXTERMINIO

El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, fue identificado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como un supuesto centro de adiestramiento y exterminio del crimen organizado, tras el hallazgo de fragmentos óseos, ropa, calzado y otros objetos personales, en marzo de 2025.

Un vestido negro con lentejuela en el cuello; otro azul, marca Cherr, con escote en la parte de la espalda; uno más, blanco con negro, de rayas, marca Jessica Simpson… una playera escolar, blanca con azul, con la leyenda La Salle Escuela Cristóbal Colón; otra amarilla con negro, marca Premmy, con la imagen de una calavera al frente, y una más, negra con azul, marca Era, talla mediana, que dice Metálica al frente y tiene vivos en azul, fueron parte de las 493 indicios iniciales recolectados por la Fiscalía del Estado durante las diligencias en el Rancho Izaguirre.

Shorts, camisas, playeras, blusas, entre otros, son parte de las prendas, tanto de hombres como mujeres. Las autoridades de Jalisco indicaron que el hallazgo de estas evidencias no implicaba, en ningún caso, la confirmación de la identidad o condición actual de posibles víctimas.

Los hallazgos fueron diversos, desde una mochila con el logotipo color verde del gobierno de Jalisco y la leyenda “Vamos juntos”, con triángulos de orientación horizontal, color morado, rosa, azul y naranja en la parte central, hasta un bolso blanco con cierre y placa metálica en color dorado.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, sin proporcionar más avances al cierre de año. El sitio se encuentra actualmente asegurado y bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Colectivos atribuyen la responsabilidad al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En “Testigos del horror. La verdad que quiso ocultar el rancho Izaguirre” (Grijalbo, 2025), la periodista Sandra Romandía recopiló testimonios que afirman que el rancho operó durante más de diez años como un centro de exterminio. Las víctimas eran atraídas con falsas ofertas de trabajo por internet y, una vez allí, despojadas de sus teléfonos y obligadas a grabar videos de adhesión voluntaria al cártel. Eran sometidas a un adiestramiento brutal y forzadas a realizar actos inhumanos, incluyendo descuartizar e incinerar a compañeros fallecidos, y en algunos casos, canibalismo.

GUZMÁN-MUÑOZ, CRIMEN EN LA CAPITAL

El 20 de mayo de 2025, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, y José Muñoz, coordinador de asesores, fueron ultimados tras un ataque directo con armas de fuego mientras circulaban en un vehículo por la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, en la alcaldía Benito Juárez.

Los responsables utilizaron al menos dos vehículos y una motocicleta para interceptarlos y huir. La Fiscalía de la CDMX detalló que las víctimas fueron vigiladas durante 20 días antes del homicidio.

El crimen fue atribuido a disputas del Cártel Jalisco Nueva Generación con grupos locales como La Unión Tepito. También, se han difundido hipótesis de venganza política o un intento de desestabilización contra el gobierno de la Ciudad de México.Sin embargo, el móvil del crimen y la identidad de los autores intelectuales no han sido esclarecidos públicamente.

Se ha capturado a 13 personas relacionadas con la logística del crimen y, recientemente, la Fiscalía identificó a cuatro nuevos sospechosos tras realizar cateos en la alcaldía Tlalpan y el Estado de México.

Este ataque, además de cambió la percepción de seguridad en la capital del país, mostró la sofisticación de sicarios en motocicleta, un método replicado en más casos durante el año.

MUERTE EN CASA DEL DIABLO

Paulino Castañeda Aguilar y Vicente Monrroy Ballesteros, de 53 y 63 años de edad, eran dos agentes de Investigación adscritos al Centro de Justicia para Mujeres en Hidalgo. El 5 de julio de 2025, al notificar una medida de protección en favor de una joven víctima de violencia, fueron retenidos en la catedral de la secta el Angelito Negro 666, ubicada en la colonia La Loma, de Pachuca. Fueron torturados durante 15 horas, con golpes que les rompieron costillas y afectaron severamente la función neuronal, además de ser marcados con signos en el rostro y otras partes del cuerpo. Aunque estaban con vida cuando, tardíamente, llegó un grupo a rescatarlos al día siguiente, murieron en hospitales a consecuencia de las lesiones.

Víctor C. A., “El Padrino”, era la persona a quien entregarían la notificación en la vivienda ubicada en La Loma, la cual fungía como capilla y como establecimiento para la venta de figuras esotéricas; esa hoja fue recuperada, rota, tras un cateo ordenado para hallar el arma que le quitaron al agente Castañeda.

Al “El Padrino” lo había denunciado una joven por violencia familiar y tenía antecedentes de una orden de aprehensión por homicidio doloso. Él, precursor del culto al Angelito Negro en Pachuca, instaló la capilla en La Loma, una colonia marginal que concentra altos indicadores de rezago social. En el inmueble de dos niveles acondicionado como centro de culto luciferino, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) reportó el aseguramiento de armas, envoltorios presuntamente con droga, el auto en el que viajaban los agentes y una cabra negra, parte, supuestamente, de los sacrificios de animales.

MASACRE EN IRAPUATO

El 25 de junio de 2025, durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista en la calle Bustamante, colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, un comando abrió fuego indistintamente contra los asistentes, lo mismo hombres, mujeres o niños. Asesinó a 12 personas, entre ellos civiles inocentes, además de dejar a 20 heridos.

Esta masacre, considerada una de las más letales de los últimos años en Guanajuato, fue atribuida a la disputa entre el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima.

El ataque fue captado accidentalmente en una transmisión en vivo de la banda musical que amenizaba el evento. Entre las víctimas se reportó a una madre que protegió a su bebé y a un integrante del grupo musical.

EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

El 2 de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos en la plaza principal de la ciudad, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien había asumido el cargo en 2024 y llegó por la vía independiente, fue asesinado. “El del sombrero”, como era conocido, fue ultimado a balazos cuando participaba en la celebración del festival de las velas, una tradición que consiste en iluminar los pasillos de la Plaza Morelos para rendir homenaje a los ancestros fallecidos

El móvil del asesinato de Manzo no ha sido esclarecido, pero el seguimiento y reconstrucción criminal tras las detenciones de presuntos implicados evidencian una logística y seguimiento al edil, incluso con la orden de atentar contra aun cuando llevara a su hijo en brazos. Una hipótesis apunta al involucramiento del Cártel Jalisco, aunque la familia y allegados de Manzo han pedido indagar igualmente la vía política.

Con base en informes del Departamento de Estado, de la Administración para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), así como del Congressional Research Service –servicio de investigación del Congreso norteamericano–, Michoacán es un territorio en disputa por cuatro cárteles del narcotráfico: el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos (CU), La Familia Michoacana (LFM) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM), aunque por la fragmentación de grupos hay decenas de células criminales identificadas.

Los informes refieren una guerra interna entre organizaciones criminales por el control del Puerto de Lázaro Cárdenas, el trasiego de fentanilo, cocaína y heroína; el contrabando de armas a través de la frontera entre Guatemala y México, la minería ilegal, la extorsión a agricultores y la importación de precursores químicos desde China.

RESACA DE FUEGO

En Tula de Allende, Hidalgo –un municipio que es parte de la disputa entre grupos criminales por el control de los ductos de Pemex para robar gasolinas– un comando armado atacó el centro nocturno “La Resaka” la madrugada del sábado 29 de noviembre.

Esa es la reconstrucción de los hechos sobre la masacre en el bar ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, que hizo el Gabinete de Seguridad del gobierno del estado, el comando tenía como objetivo ultimar a una persona cercana a un líder criminal de la región, quien, sin embargo, logró escapar, porque no está entre las seis víctimas mortales ni los ocho lesionados con las armas de grueso calibre que empleó el grupo de sicarios.

Los sujetos armados con rifles de alto calibre abrieron fuego en la ejecución masiva y rociaron gasolina a la entrada del establecimiento, pero, finalmente, no lo incendiaros. Adentro, además de los muertos, se encontraban heridos y otros sobrevivientes.

El ataque fue atribuido a la disputa entre Los H y Los Solas, antes una misma organización delictiva. Sin embargo, se escindieron tras la detención el 15 de marzo pasado de su líder Hugo Alberto Muñoz Marmolejo, “El H”, y el asesinato tres días después de su hermano José David, quien era visto como el sucesor al mando. Desde entonces, libran una batalla a muerte. A este enfrentamiento, las autoridades estales atribuyen la violencia de alto impacto en la región, que incluye ataques armados y asesinatos con extrema violencia.

Según el Gabinete de Seguridad, las facciones son lideradas por J. L. S. Z., alias “El Cuquis” y L. B. D. R., “El Perico”. El ataque a “La Resaka” habría sido ordenado por “El Perico” para asesinar a una persona muy cercana a ‘El Cuquis’ ligada al narcomenudeo. Se encontraba en el bar, pero consiguió huir; las autoridades desconocen si ileso o cómo logró irse, pero confirmaron que estaba ahí y era el objetivo directo del atentado.

GUANAJUATO, LAS OTRAS MASACRES

El estado gobernado por la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo lideró masacres, incluidos ataques en bares, viviendas o festejos, como los cuatro jóvenes asesinados en la colonia Morelos de Irapuato este 12 diciembre durante celebraciones guadalupanas. Dos más resultaron heridos por el ataque de “motosicarios”.

Asimismo, en San Luis de Jánamo, el 16 de diciembre, un ataque armado dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos lesionadas; entre las víctimas mortales se encontraba un menor de 17 años…, pero la disputa entre el CJNG y Santa Rosa de Lima no sólo implica estos actos violentos, ya que generó homicidios múltiples semanales.

Este 17 de diciembre, al sancionar al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, afirmó que según el rastreo de instancias estadunidenses, el CSRL también ha reclutado a exmilitares y paramilitares colombianos para operar en Guanajuato en su lucha contra el CJNG.Todos estos grupos, añade, son responsables del repunte de la violencia y los homicidios en Guanajuato, convertido en “uno de los estados más peligrosos de México”.

JALISCO, ESTADO DE FOSAS

Además del centro de exterminio que implicaría el Rancho Izaguirre, Jalisco enfrentó un año más una grave crisis de fosas clandestinas y desapariciones.

Colectivos de búsqueda de personas encontraron cientos de bolsas con restos humanos y cuerpos en fosas en los alrededores del Estadio Akron –una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026–, en Zapopan, pero no fueron los únicos hallazgos.Desde marzo, Amnistía Internacional y otros organismos internacionales y nacionales urgieron investigar las múltiples localizaciones de fragmentos óseos, en un estado que lidera en el país el número de desaparecidos. Con labores de excavación continua, en zona Las Agujas, Zapotlán, colectivos estiman haber recuperado cientos de bolsas con osamentas, cuerpos completos o seccionados.

ATROCIDADES DIARIAS

En el primer semestre de 2025 se registraron al menos 2 mil 517 crímenes de extrema violencia en México, clasificados como atrocidades, según el informe “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos” de Causa en Común.

Maltrato, desfiguración extrema o destrucción del cuerpo: mutilación; feminicidio agravado; linchamiento; tortura; descuartizamiento… fueron parte de los casos documentados.

COCHE BOMBA

La explosión de un coche bomba ocurrida en el municipio de Coahuayana, Michoacán, frente a la base de la Policía Comunitaria, dejó seis personas muertas y al menos 12 heridos, el pasado 6 de diciembre de 2025.

La Fiscalía General de la República (FGR), con Ernestina Godoy ante su primer suceso de violencia de alto impacto al tomar el cargo, informó que investigaba el caso como terrorismo, aunque al día siguiente, en un nuevo comunicado, indicó que la carpeta en curso es por “delincuencia organizada”.La Fiscalía General de Michoacán confirmó que la carga explosiva fue detonada a distancia, presuntamente mediante un dron o un dispositivo de largo alcance.

Entre los fallecidos se encuentran tres policías comunitarios y tres civiles, incluyendo al conductor del vehículo que transportaba los explosivos. Asimismo, las investigaciones señalan a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación como los autores materiales, debido a una pugna por el control del territorio en la zona costera.