CIERRA EL AÑO CON PENDIENTES EN TEMAS DE CORRUPCIÓN COMO EL DE ADÁN Y EL HUACHICOL FISCAL, Y SIN “BARRER DESDE ARRIBA”: AZUCENA URESTI

Al exponer que el 2025 cierra con pendientes en temas de corrupción, la periodista Azucena Uresti consideró que los 2 más graves son el de Adán Augusto López Hernández y el de Pedro Haces, el del actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado no ha sido siquiera molestado por su relación directa con Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, y tampoco, al igual que el fundador y dirigente Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) y diputado morenista, ha explicado de manera transparente la fortuna que posee.

En el caso de Haces también está señalado por víctimas como líder de una red de £xtorsion@dor£s que utilizando la Catem presionaron a empresarios, ganaderos, transportistas y constructores. Su secretario de Organización, es el conocido como El Limones, quien está detenido bajo la misma acusación o delito.

Del exfiscal Alejandro Gertz Manero, Azucena Uresti dijo que el hombre que debía perseguir delitos, terminó rodeado de polémicas, uso faccioso de la justicia y opacidad, pero ¿dónde está?, ¿quién va a evaluar los resultados de su gestión?

También preguntó qué pasó con Rafael Ojeda, el secretario de Marina con AMLO, ¿acaso no se le va a llamar a rendir cuentas por el delito de huachicol fiscal?, pues 2 de sus sobrinos de alto rango y eran operadores directos de ese delito.

Luego mencionó a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y hoy diputado morenista que tiene denuncias por administración irregular, señalamientos graves de corrupción y un intento de v¡ol∆ción contra su media hermana.

Y la periodista remató: “Cerramos el año barriendo las escaleras de en medio hacia abajo y no desde arriba, como tanto pregona el señor que vive en un rancho de miles de metros, rodeado de pavorreales y gallinas. Ojalá que el 2026 sea diferente y conozcamos el origen de las fortunas y lujos, que se inicien y concluyan las denuncias e investigaciones y veamos realmente resultados”.