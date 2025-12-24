EL HUACHICOL SE EXPANDE AL AZÚCAR Y AL CAMARÓN

El contrabando en México dejó de concentrarse únicamente en los combustibles y ahora se extiende a productos clave de la canasta básica y del sector pesquero, como el azúcar y el camarón. Una investigación periodística reveló que el mercado ilegal opera mediante esquemas fiscales similares a los del huachicol, con mercancía que ingresa al país bajo declaraciones falsas, aranceles maquillados o reempaquetado para ocultar su verdadero origen.

En el caso del azúcar, el fraude se basa en la importación de supuestas “mezclas alimenticias” que en realidad contienen hasta 98 por ciento de azúcar, lo que permite pagar menos impuestos. Mientras tanto, en el mercado del camarón se detectó reempaque y triangulación de producto extranjero que se comercializa como nacional, una práctica que ha desplazado hasta 80 por ciento del camarón sinaloense y pone en riesgo miles de empleos vinculados a la pesca y la cadena productiva.

Estos esquemas no solo representan evasión fiscal, también fortalecen redes criminales, debilitan sectores estratégicos y generan afectaciones directas a la seguridad energética, alimentaria e industrial del país, un problema que se suma a los pendientes que enfrenta el gobierno federal en materia de combate al contrabando.

Fuente: Milenio