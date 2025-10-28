CAMPESINOS DE CAMPECHE EXIGEN SOLUCIONES Y DIGNIDAD PARA EL CAMPO MEXICANO

· AMENAZAS DE AUTORIDADES FRENA APOYO DE CAMPESINOS A PROTESTAS

Durante un encuentro nacional de productores, campesinos de Campeche alzaron la voz para exigir respuestas concretas del Gobierno Federal ante la crisis del campo. Antonio Nicolás, representante del estado, expresó el hartazgo del sector ante años de abandono, endeudamiento y bajos precios del maíz, señalando que muchos agricultores apenas logran subsistir. “Nosotros producimos el maíz y a veces ya no tenemos ni para comer, porque lo poco que obtenemos se va para pagar deudas”, denunció.

El productor campechano destacó que las amenazas y presiones de autoridades locales y comisariados impiden que muchos campesinos se sumen a las movilizaciones, pero aseguró que quienes asistieron lo hicieron en defensa de su derecho a vivir del trabajo de la tierra. “Venimos de lejos, mal comidos y mal bebidos, porque el campo es nuestra vida, y no podemos seguir vendiendo el grano a precios injustos”, expresó ante los aplausos de los presentes.

Zuccott llamó a la unidad de los agricultores y advirtió que no regresarán sin una respuesta concreta. “Hoy debemos tener solución, no creo que haya próxima”, enfatizó. Con voz firme, reiteró que el campo mexicano no puede continuar sobreviviendo entre deudas y abandono, e instó al gobierno a garantizar precios justos y apoyo real para quienes producen el alimento de los mexicanos.