PERSECUCIÓN POLICIACA TERMINA CON DETENCIÓN DEL CONDUTOR DE UN CAMIÓN TIPO TORTON

Momentos de tensión se vivieron sobre la avenida Isla de Tris, a la altura de la Plaza Las Palmas, donde policías estatales de al menos tres patrullas culminaron la persecución de un camión tipo torton cuyo conductor fue detenido tras negarse a estacionarse para una inspección por desviar su ruta habitual, además de comportarse de manera grosera y no presentar la documentación requerida.

Tras la movilización, ocurrida ayer, fue asegurada la unidad que pertenece a la empresa Castores, con número económico 90595 y placas 14-BA-28 del Servicio Público Federal. Al conductor, tras bajarlo de la cabina, le practicaron pruebas de alcoholimetría y de detección de sustancias, aunque los resultados no fueron revelados.

Minutos después, una mujer que se identificó como la esposa o pareja del chofer llegó al sitio e intentó subir al camión, pero los oficiales le negaron el acceso hasta concluir el inventario del vehículo y su traslado al corralón.