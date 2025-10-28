ENREDES: DIRIGENTE CAMIONERO DE CHINÁ SE DESPIDE DE UNIDADES VIEJAS A UN DÍA DE LA ENTRADA DE LOS RESTANTES 102 CAMIONES KO’OX

Nostalgia y gran expectativa por el futuro, es la expresión que el presidente de la Unión de Camioneros Agricultores de Chiná, Germán Ayala Gutiérrez, manifiesta por el inminente cambio de unidades del transporte público que mañana miércoles 29 de octubre se realizará en Campeche, cuando entren en operación los restantes 102 camiones del Ko’ox, y agradece a su familia y a su personal el apoyo para continuar en la actividad.

En un escrito que publicó en su red social Facebook, al que anexó fotografías de las ahora viejas unidades del transporte público, Ayala Gutiérrez afirma: “Hoy es un día especial, lleno de mucha melancolía, por el ciclo que se cierra quiero dar un agradecimiento primero a Dios por haberme permitido emprender en el negocio del transporte, a mis papás, hermanos, hijos, mamá de mis hijos y a toda esa familia que me apoyaron y defendieron cuando en redes era atacado por una queja o con comentarios de agradecimiento por una buena actividad como las que suelo hacer apoyando a niños o a damas según el caso”.

Quiero agradecer –continúa–, a todos los amigos que logré en este ciclo, un agradecimiento a todos mis colaboradores choferes que hoy están en el negocio y continuarán en él, a los que ya no están en el negocio y los que ya partieron de esta vida.

También agradeció “a los medios de comunicación y a grandes compañeros periodistas que siempre nos dieron el apoyo incondicional para un servidor, en las actividades y en la lucha para mantenernos en el negocio del transporte, y a todas esas personas que nos permitieron darles un servicio al principio bueno y en el transcurso de los años fue colapsando, y una disculpa a todos aquellos que por el desempeño de esta actividad se hayan sentido ofendidos o agraviados”.

Por último, Ayala Gutiérrez también agradece a su hijo Jr. por su valioso apoyo en el negocio.