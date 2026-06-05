MADRES BUSCADORAS SON RECIBIDAS POR GRANADEROS DURANTE PROTESTA EN EXHIBICIÓN DEL TROFEO MUNDIALISTA

Integrantes de colectivos de Madres Buscadoras realizaron una protesta frente a la Utopía Magdalena Mixhuca, donde se lleva a cabo la exhibición del trofeo de la Copa FIFA 2026, colocaron sus demandas sobre la crisis de desapariciones que persiste en el país.

Durante la protesta, las mujeres fueron recibidas por elementos antimotines, conocidos como granaderos, quienes se mantuvieron en el perímetro del recinto mientras se desarrollaba la manifestación.