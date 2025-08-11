MAQUILLAJE FINANCIERO EN PEMEX: MINUTO CRÍTICO; PERDIÓ 620 MIL MILLONES DE PESOS EN 2024 PERO SHEINBAUM VATICINA RENTABILIDAD EN 2027

A través de un video que circula en redes sociales, el medio digital Minuto Crítico expone que la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que Pemex, que “sigue ardiendo” mientras para el Gobierno “huele a éxito”, será rentable en 2027, sin embargo, en 2024 perdió 620 mil millones de pesos y acumuló 1.6 billones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Expone que el área más costosa es la que presume el Gobierno: refinación, y el Gobierno rescató Pemex “inyectándole” 1.2 billones de pesos, pero el patrimonio de la petrolera se deterioró aún más: de -1.5 a -1.8 billones, es decir, cada rescate es una transfusión al paciente equivocado.

El plan de Sheinbaum Pardo repite las promesas rotas de AMLO: subir la producción de petróleo, refinar más gasolina, reducir combustóleo y aumentar la producción de gas natural, pero mientras el expresidente Enrique Peña Nieto dejó 1.8 millones de barriles diarios, hoy apenas se producen 1.6 y sin nuevas rondas de licitación, entonces ¿de dónde saldrán los socios sin inversión?, preguntó.

Pemex, afirmó, necesita rentabilidad, para lo cual es indispensable una inversión real, tecnología y dejar de obedecer al fantasma que sigue dictando la estrategia desde su rancho en Palenque.

“Con rescates que agravan el déficit y sin inversión real, esto es maquillaje financiero, no rescate”, aseveró.