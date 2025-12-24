HAY EXPLOTACIÓN LABORAL EN PEQUEÑOS COMERCIOS DURANTE ÉPOCA DECEMBRINA, DENUNCIA QUERUBÍN; “INSPECTORES DE LA STPS NO SUPERVISAN”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Seguridad, Limpieza, Hoteles, Restaurantes y Establecimientos Análogos y Servicios en General del Estado de Campeche, Querubín Peralta Ramos, alertó sobre la explotación laboral en la entidad, en especial en comercios pequeños durante la temporada decembrina.

Relató que en muchas tiendas locales los empleados ingresan a las 8:00 de la mañana pero al no tener horario definido de salida trabajan hasta altas horas de la noche para acomodar mercancía y finalizar labores, sin recibir supervisión adecuada por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Los inspectores no salen de su oficina, no verifican si los trabajadores cuentan con prestaciones, aguinaldo, reparto de utilidades o seguro social”, denunció Peralta Ramos.

El dirigente enfatizó que la situación refleja una explotación sistemática de los trabajadores, un problema que requiere atención urgente de las autoridades laborales, para garantizar el cumplimiento de derechos y condiciones dignas de empleo.

Además, el líder sindical señaló que aunque la reforma que establece la jornada laboral de 40 horas semanales está prevista, su aplicación efectiva no se espera sino hasta 2030.

“Hasta entonces, los trabajadores seguimos con jornadas de más de 48 horas semanales, mientras que los funcionarios de los tres niveles de Gobierno serán los beneficiados”, lamentó.