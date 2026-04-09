DENUNCIAN ABUSO POLICIACO: EXTORSIÓN, PREPOTENCIA Y AUTORIDAD SIN IDENTIFICARSE ENVÍA SU MOTO AL CORRALÓN

El señor Manuel Jesús Martínez Hernández denunció que, en un filtro de revisión en una tienda de autoservicio, fue víctima de abuso policiaco, pues, pese a contar con un comprobante de que tomó el curso para obtener la licencia y explicar que, por falta de tiempo, no se la habían entregado, el comandante Jorge Daniel Balán Nar aseguró que ese documento no tenía validez y envió su motocicleta al corralón, a pesar de que insistió en que no cometió ninguna infracción.

Martínez Hernández relató que, al pasar por un filtro en Chedraui, fue detenido por una agente que le solicitó documentos como parte de una “orden de rutina”. Él explicó que acababa de tramitar sus placas en ese mismo lugar y que aún no contaba con licencia, ya que pensaba obtenerla el lunes. Mostró todos sus documentos en orden, incluido el comprobante del curso; sin embargo, la mujer policía llevó los papeles ante el comandante.

Balán Nar le indicó que el motivo de la sanción era la falta de licencia y le exigió 500 pesos. El ciudadano respondió que no podía pagarlos, ya que ese dinero lo destinaría precisamente a obtener su licencia. Además, señaló que fue el único afectado en el lugar, pues no había otras motocicletas retenidas.

El denunciante relató que, durante el proceso, el oficial afirmó: “Yo soy la ley y yo soy el que mando ahorita”, y se negó a identificarse, ya que no portaba placa ni escudo visible. Posteriormente, el agente levantó la infracción y le pidió firmar; no obstante, en el documento asentó que el ciudadano se negó a hacerlo.

Martínez Hernández mostró la boleta firmada por Balán Nar, a cargo de la patrulla 0672, a quien también acusó de intentar impedirle tomar fotografías, lo que calificó como un acto de prepotencia. Al solicitarle que se identificara, el agente respondió: “No tengo por qué hacerlo, soy la ley”.