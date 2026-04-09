A FUEGO LENTO | ROBAN PATRIMONIO HISTÓRICO

Una práctica muy común se ha mantenido en las últimas administraciones municipales del Carmen: el robo de símbolos de identidad de los nativos y adoptados de corazón en la ISLA DEL TESORO PETROLERO, en medio de la infausta crisis de un municipio convertido en botín.

Desde hace algunos años, los políticos —sin celebración del 10 de mayo por razones de carencia mínima— han buscado despojarnos de nuestros símbolos más importantes para mantener la estrategia de robarnos la identidad, convirtiéndonos en una ciudadanía sin valores, sin respeto a nuestra historia y sin proyecto propio.

Con tristeza hemos perdido muchos símbolos, algo que nunca debimos permitir; y ahora se ha llegado al nivel de robarse las BANCAS DE GRANITO del histórico Parque JUAN B. CALDERA, donde el aspirante a la gubernatura por “LA BARREDORA TABASQUEÑA HUACHICOLERA” las suple por fierro de jardinería y su sello de promoción sodomita.

No puedo entender las grandes diferencias en el cuidado del patrimonio histórico: mientras la capital de Campeche no escatima millones para mantener el “Teatro Toro” —réplica del recinto de QUERÉTARO—, nuestro “Teatro Carmelita” fue convertido en un pasaje comercial sin el mínimo recato.

Es bochornoso ver la casa de DON VICTORIANO NIEVES pasar de un respetable museo a lucir colores “inclusivos”, cargados de hormonas en corto circuito y mucho “amor” para seguir destrozando CARMEN.

Recuerdo cuando los grandes embusteros, cobijados por el PAN PETROLERO, querían quitar el monumento de la GLORIETA DEL CAMARÓN frente a la UNACAR, para poner una réplica de torre de perforación por la bonanza rateril petrolera, por encima de nuestra vocación natural pesquera y camaronera.

Ni qué decir sobre el MONUMENTO A LA MADRE ORIGINAL, que fue sustituido por una réplica, pues algún gobernador no tenía una original para celebrarla. Y para qué hablar de la CAÑA DE TIMÓN, que un político de Nuevo León me confió: la original está en una colección privada, mientras una copia “balazo” quedó como prueba de la mezquindad eterna de los traidores del CARMEN, apapachados por CAMPECHE.

Nunca se investigó ni se castigó a quienes se robaron las FAROLAS BELGAS en la primera administración del PAN en Carmen, cuando al PARQUE PRINCIPAL ZARAGOZA las desmontaron para —presuntamente— regalarlas en tributo al locuaz VICENTE FOX para su rancho en Guanajuato.

Es increíble cómo el INAH finge demencia cómplice ante tanta destrucción, sin asumir su obligación de cuidar el legado histórico.

No puedo dejar de citar la destrucción y “modernización” del hermoso monumento del Parque del Benemérito de las Américas, DON BENITO JUÁREZ, donde, siendo todavía un niño, mi abuelo Pastor Cruz Rejón me llevó para decir un discurso en su natalicio; un homenaje permanente al liberal, gran maestro de la masonería, donde mi abuelo fue fundador del Oriente en Carmen del mismo nombre.

Sean estas líneas, desde mi trinchera, un recordatorio —reclamo— contra estas infamias y una constancia en manos de quienes hemos dejado que los valores históricos de unidad y dignidad hoy se diluyan en la apatía, la indignidad y la cobardía para ponerles freno.

¡Si viviera la GRAN DAMA, Doña GLORIA NORIEGA, ya habría parado en seco a este canalla e insolente truhán ante el agravio sin precedentes del parque frente a su casa!

P.D. ¿Serán las nuevas bancas para las playas inclusivas de “SAN LORENZO”, Sra. Gobernadora Layda Sansores?