CON LONAS SE MANIFIESTAN TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL; EXIGEN AUMENTO SALARIAL Y MEJORES CONDICIONES LABORALES

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Campeche mantienen demandas por un incremento salarial correspondiente a 2026, el pago retroactivo que resulte aplicable y mejores condiciones laborales, informó Sergio Jesús Pinzón Baquedano, secretario general de la Sección 36 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF).

El dirigente sindical explicó que desde Campeche se da seguimiento a las gestiones realizadas por la dirigencia nacional para conseguir una respuesta a la petición salarial. De acuerdo con la información transmitida a las secciones sindicales, el planteamiento fue expuesto durante un encuentro con la presidenta de la República y se habría señalado que el incremento se otorgaría conforme al índice inflacionario.

Sin embargo, el salario no es la única preocupación. El sindicato puso sobre la mesa las cargas excesivas de trabajo, la continuidad de los nombramientos, prestaciones y derechos laborales, además de casos relacionados con acoso y hostigamiento en los centros de trabajo.

Como parte de estas acciones, fueron colocadas lonas informativas en distintos edificios del Poder Judicial de la Federación en Campeche, las cuales fueron definidas por la representación sindical como una expresión pacífica e institucional de sus demandas.

Pinzón Baquedano señaló que la Sección 36 evitará generar expectativas mientras no existan resultados oficiales y sostuvo que los trabajadores esperan que las negociaciones se traduzcan en respuestas concretas.