CATEO ANTIDROGAS MOVILIZA A LA FGE Y MILITARES EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI

Un operativo encabezado por elementos de la Vicefiscalía General de Justicia del Estado, con apoyo de personal militar, se lleva a cabo en un predio ubicado sobre la calle 65 por 55 de la colonia Carlos Salinas de Gortari, en Escárcega.

La diligencia forma parte de una investigación presuntamente relacionada con actividades de narcomenudeo, por lo que las fuerzas de seguridad mantienen presencia en el sector mientras se desarrolla el cateo.

De acuerdo con información preliminar, vecinos han señalado el inmueble como un supuesto punto de venta de sustancias ilícitas. No obstante, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existen elementos que sustenten dichos señalamientos.

Hasta el momento tampoco se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible aseguramiento de drogas u otros indicios durante la intervención.