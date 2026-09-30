ONU PIDE A MÉXICO PROTEGER A MADRES BUSCADORAS ANTE NIVELES ALARMANTE DE VIOLENCIA

La Organización de las Naciones Unidad (ONU) alertó que las mujeres dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en México continúan expuestas a niveles alarmantes de violencia, que en los casos más graves han terminado en desapariciones y asesinatos, por lo que exhortaron al Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheibaum Pardo, cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la protección de quienes realizan esas labores.

La advertencia pone especial atención en los recientes hechos registrados en Sinaloa. De acuerdo con el documento, el 29 de agosto se denunció la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista en favor de personas desaparecidas. Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, fue agredida junto con su hija y dos menores.

Además, el 1 de septiembre integrantes del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa” fueron atropellados durante una manifestación pacífica en Mazatlán. La ONU recordó que integrantes de esta organización han enfrentado otros episodios de violencia, entre ellos el asesinato de Rubí Gómez-Tagle en 2026 y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025.

Advirtieron que estos hechos ocurren en un contexto de “impunidad casi total”, condición que, señalaron, genera un entorno favorable para quienes cometen las agresiones.

El pronunciamiento también cuestiona que las familias tengan que asumir tareas que corresponden primordialmente a las autoridades. La ONU sostuvo que el Estado debe hacerse cargo plenamente de la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar que familiares y colectivos puedan participar en condiciones de seguridad.